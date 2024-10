Riapre il parcheggio di via Bendettine: 70 posti disponibili, mancano le linee

Dopo anni di chiusura, il parcheggio di via Benedettine, situato a pochi passi dal centro storico di Piacenza, ha riaperto. Una notizia positiva per la cittadinanza, a fronte della scarsità di posti auto nella zona, soprattutto in seguito al cantiere di piazza Cittadella e alle fermate degli autobus che sono state temporaneamente trasferite in via Maculani.

I cancelli, solitamente chiusi per proteggere l’area demaniale, sono aperti e il parcheggio è accessibile. L’area dispone di circa 70 posti auto, sebbene manchino ancora le linee di demarcazione. Le modalità di sosta sono regolamentate: un cartello interno stabilisce che è possibile fermarsi per un massimo di 90 minuti, dalle 9:00 alle 19:00. Al di fuori di questa fascia oraria, la sosta è libera dalle 19:00 fino alle 8:00 del mattino seguente.