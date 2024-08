Vittoria e primato per la Juve Stabia al Garilli, un tifoso accusa un malore in tribuna

Il Garilli sorride alla Juve Stabia che vince contro il Mantova e agguanta il primato nella classifica di Serie B. I gialloblu conquistano tre punti grazie al risultato di 1 a 0 conquistato a Piacenza, a 700 chilometri di distanza da quella che sarebbe la vera casa della Juve Stabia: il “Menti” ancora inagibile.

Decisiva la rete nel primo tempo di Piscopo, che ha dovuto solamente appoggiare in rete sull’assist del miglior in campo Mosti, trequartista spina nel fianco costante per la regia ospite di Burrai, in grande difficoltà.

Il 3-4-1-2 di Pagliuca ha permesso un pressing a tutto campo che ha messo in difficoltà l’altra neopromossa di Possanzini. Esaltando i circa 500 tifosi campani in tribuna che cantavano “’O Sole mio” e che ora possono godersi inaspettatamente la vetta della classifica di Serie B, grazie a 7 punti in 3 partite e risultati illustri come la vittoria di Bari e il pareggio in casa del Catanzaro. La Juve Stabia ora vorrebbe tornare a casa per la gara del 14 settembre contro il Palermo, ma prima serve verificare i lavori di rinnovamento dello stadio, soprattutto per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, vero nodo della decisione della commissione del comune di Napoli nelle scorse settimane.

IL RICORDO DEL PONGHE E LA PAURA SUGLI SPALTI

Nella serata iniziata con lo striscione dei tifosi napoletani per “Ponghe”, l’ultras del Piacenza tragicamente scomparso nei giorni scorsi, prima della fine della partita intervento del 118 per un codice rosso cardiologico per un tifoso che ha avuto un malore sugli spalti.