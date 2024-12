Scontro salvezza al Garilli, vietato sbagliare per il Piace contro lo Zenith Prato

Non può proprio sbagliare il Piacenza in quello che è a tutti gli effetti uno scontro salvezza. I biancorossi scendono in campo davanti al pubblico di casa oggi, domenica 22 dicembre, al “Garilli” alle ore 14.30 per affrontare lo Zenith Prato nel diciassettesimo turno del girone D di Serie D.

I conti sono presto fatti, attualmente Silva e compagni occupano la tredicesima posizione e sono nell’ultima casella dei playout, una vittoria varrebbe un bel balzo che li potrebbe portare fuori dalla zona calda e passare così un Natale un po’ più sereno. I tifosi non vogliono nemmeno pensare a un risultato diverso che peggiorerebbe non poco le cose, anche perché alle spalle della squadra di Rossini a soli due punti di distacco ci sono proprio gli avversari di giornata che con un “blitz” esterno si gusterebbero il sorpasso in classifica.

Massima attenzione quindi, condita dalle certezze che Rossini ha ritrovato in queste ultime settimane che si sono tradotte in un 3-5-2 più solido sulla falsariga di quanto proposto nel turno precedente in casa della capolista Tau Altopascio: Greco in porta protetto dalla difesa Somma-Silva-Zucchini, a centrocampo Santarpia, Bachini e Corradi in mezzo con Napoletano e Ruiz sugli esterni, davanti la coppia offensiva D’Agostino-Recino.