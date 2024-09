Partita Besurica e Libertas finisce in rissa: arrivano i carabinieri, due feriti

Episodio gravissimo oggi, domenica 29 settembre, al campo della Besurica dove una gara tra Under 16 si sarebbe conclusa con una rissa. È stato necessario l’intervento di due pattuglie dei carabinieri e anche dei soccorritori del 118 per medicare i feriti. Si trattava della partita tra Besurica e Libertas, valida per la terza giornata del campionato Under 16 interprovinciale. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Ad innescare la rissa potrebbe essere stata l’espulsione di un giocatore. La discussione avrebbe coinvolto cinque ragazzini di cui due rimasti lievemente feriti.