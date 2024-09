Besurica, incidente all’incrocio tra auto e moto: un ferito all’ospedale

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 7 settembre nel quartiere Besurica di Piacenza.

Per cause ancora da chiarire un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio tra via Faggi e via della Besurica. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che in seguito all’impatto è stato sbalzato a terra. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Piacenza. Alla polizia locale il compito di ricostruire l’accaduto.