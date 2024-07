Virus Dengue alla Besurica: in arrivo altri interventi di disinfestazione in via Perfetti

In via precauzionale sarà posto in essere un ulteriore intervento straordinario di disinfestazione contro le zanzare in un raggio di cento metri dall’abitazione in cui è stato accertato un caso di contagio da virus Dengue nei giorni scorsi nella zona di via Perfetti, quartiere Besurica. Lo fa sapere il Comune di Piacenza.

I trattamenti adulticidi saranno effettuati nelle stesse aree pubbliche già trattate in precedenza tra la mezzanotte e le ore 6 del mattino di mercoledì 17 luglio. Contestualmente, si eseguiranno trattamenti larvicidi nei tombini pubblici.

Non si rende necessario nuovo trattamento porta a porta.

La polizia locale assisterà gli operatori e regolerà le temporanee modifiche o limitazioni alla viabilità ordinaria che dovessero rendersi necessarie. In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli – piogge intense o venti con velocità superiore ai 3 metri al secondo – le operazioni potrebbero essere sospese o posticipate. In conformità con le Linee guida della Regione Emilia-Romagna per il corretto utilizzo dei trattamenti antizanzara adulticidi, si prescrive alla cittadinanza, nella zona oggetto di disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre, disattivando gli impianti di ricambio dell’aria negli orari indicati. Si prescrive inoltre di evitare di stazionare e passeggiare all’aperto nell’area in questione e nei dintorni durante l’esecuzione dell’intervento, tenendo in casa gli animali, proteggendo i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) ed evitando che escano nelle aree cortilizie nelle tre ore successive all’effettuazione del trattamento; sempre nelle aree interessate dai trattamenti, evitare di esporre all’esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano. Le colture d’orto vanno coperte con teli e gli ortaggi e frutta non coperti non potranno essere consumati.

A trattamento completato procedere, con l’uso di guanti, al lavaggio con abbondante acqua dei giochi dei bambini e dei mobili che, lasciati all’esterno, siano stati esposti al trattamento.

In caso di necessità, ci si può rivolgere al Servizio Ambiente, scrivendo a [email protected].