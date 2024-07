Accertato il caso di virus Dengue alla Besurica: chiuso il giardinetto in via Faggi

Il Comune di Piacenza ha disposto la chiusura temporanea del giardinetto pubblico all’angolo tra via della Besurica e via Faggi in seguito al caso di febbre da virus Dengue in una persona residente in via Perfetti e proveniente da Dubai, in isolamento fin dal suo arrivo in Italia. L’ente ha avviato un intervento straordinario di disinfestazione contro le zanzare.

I trattamenti adulticidi sono stati effettuati nelle aree pubbliche in un raggio di cento metri dall’abitazione del caso accertato tra la mezzanotte e le ore 6 del mattino di oggi, giovedì 11, e verranno ripetuti nella stessa fascia oraria domani, venerdì 12 e sabato 13 luglio. Contestualmente, sono in fase di esecuzione trattamenti larvicidi nei tombini pubblici e, nel corso della giornata odierna, interventi adulticidi e larvicidi porta a porta, nei giardini e nelle aree esterne private.

L’ordinanza firmata dalla sindaca Katia Tarasconi dispone l’obbligo di consentire l’accesso al personale incaricato dall’amministrazione comunale e, su affidamento della stessa, da Ecosan Italia srl, affinché la disinfestazione e la rimozione di eventuali focolai possano essere attuate in modo capillare. In conformità con le linee guida della Regione Emilia-Romagna per il corretto utilizzo dei trattamenti antizanzara adulticidi, si prescrive alla cittadinanza, nella zona oggetto di disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre, disattivando gli impianti di ricambio dell’aria negli orari indicati, nonché di evitare di stazionare e passeggiare all’aperto nell’area in questione e nei dintorni durante l’esecuzione dell’intervento, tenendo in casa gli animali, proteggendo i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) ed evitando che escano nelle aree cortilizie nelle tre ore successive all’effettuazione del trattamento. Sempre nelle aree interessate dai trattamenti, un ulteriore invito è quello di evitare di esporre all’esterno biancheria, alimenti e altri oggetti di uso quotidiano. Le colture d’orto vanno coperte con teli e gli ortaggi e frutta non coperti non potranno essere consumati. A trattamento completato procedere, con l’uso di guanti, al lavaggio con abbondante acqua dei giochi dei bambini e dei mobili che, lasciati all’esterno, siano stati esposti al trattamento.

Per eventuali necessità è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente, scrivendo a [email protected] oppure a [email protected].