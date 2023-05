Arriva il Garante della tutela degli animali. Il Comune emana un avviso per la ricerca di candidati al ruolo di protettore degli animali sul territorio cittadino, figura prevista dal regolamento municipale per la tutela e il benessere degli animali da compagnia, approvato tre anni fa ma mai istituito. Il Comune “è fortemente impegnato a perseguire il benessere animale in città, nel rispetto delle regole di convivenza civile, attivando sinergie tra l’ufficio Tutela animali, cittadini e associazioni”, si legge nel provvedimento degli uffici di Palazzo Mercanti che dà l’ok alla pubblicazione del bando di selezione.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’