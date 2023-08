“Inizierò con l’ascolto”: Peroni nuovo Garante per gli animali in servizio da lunedì

“Il Garante degli animali? Una figura tutta da costruire in base alle richieste e alle esigenze, partendo dall’ascolto”. Giovanni Peroni, nominato primo Garante per la tutela degli animali del Comune di Piacenza, ha in mente di partire “dall’ascolto” per iniziare a strutturare una figura fino ad oggi quasi del tutto sconosciuta. Prima di lui nel Piacentino è stato nominato un solo altro Garante e cioè Valerio Pocar, a Castel San Giovanni.

Lunedì inizierà ufficialmente questo suo nuovo incarico, come intende porsi?

“Io mi pongo prima di tutto in ascolto. Voglio ascoltare i problemi che mi vengono segnalati e provare a trovare eventuali soluzioni con l’aiuto di tutti i soggetti che si occupano del mondo animale (non quelli destinati all’alimentazione umana ndc) con una premessa e cioè che per risolvere i problemi nessuno deve aspettarsi tempi rapidi. La complessità richiede tempo”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’