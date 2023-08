Peroni è il primo Garante per la tutela degli animali del Comune di Piacenza

E’ stato nominato – con l’atto ufficiale siglato dal sindaco Katia Tarasconi – il primo Garante per la tutela degli animali del Comune di Piacenza: si tratta di Giovanni Peroni, 59 anni, dal 1991 responsabile del canile comprensoriale di Montebolzone – Agazzano, dove svolge il duplice ruolo di assistente del medico veterinario della struttura ed educatore/rieducatore cinofilo. Già presidente regionale per l’Emilia Romagna dell’Associazione professionale nazionale Educatori Cinofili, di cui è socio da oltre vent’anni, svolge attività di consulenza in materia ed è incaricato dalla sezione locale della Lega nazionale per la Difesa del Cane – del cui nucleo di guardie zoofile è vicecapo e agente istruttore – di portare avanti, nelle scuole, i programmi di informazione e sensibilizzazione al rispetto degli animali e all’instaurazione di un rapporto corretto con le diverse specie.

“L’effettiva istituzione del Garante – sottolinea con soddisfazione l’assessore Serena Groppelli – era un passo fondamentale, atteso da tempo, che oggi dà più compiutamente attuazione al Regolamento per il benessere e la tutela degli animali approvato sotto l’egida della precedente Amministrazione nel luglio 2020. Sarà una figura di riferimento per i cittadini e per tutte le realtà impegnate nella difesa degli animali, dalle istituzioni alle strutture di cura e accoglienza, dagli organismi di controllo al tessuto associativo. L’esperienza e le competenze maturate sul campo ci hanno portato a individuare nel profilo del signor Peroni la figura più idonea tra le sei candidature giunte in risposta alla manifestazione di interesse che il Comune aveva pubblicato tra fine maggio e inizio giugno di quest’anno. Il Garante avrà il compito, molto importante – spiega Serena Groppelli – di monitorare l’applicazione delle normative di settore sul nostro territorio, raccogliendo segnalazioni, facendosi portavoce di proposte e ponendosi, con l’assoluta indipendenza che questo incarico richiede, come nodo di coordinamento tra i diversi soggetti che condividono l’obiettivo di proteggere e salvaguardare i diritti degli animali”.

Sarà operativo dalla prossima settimana l’indirizzo di posta elettronica [email protected], ma già questa mattina Giovanni Peroni ha incontrato l’assessore Groppelli all’Ufficio Tutela Animali di viale Beverora, dove sarà a disposizione previo appuntamento. Per legge, il mandato del Garante ha una durata strettamente correlata a quella del primo cittadino che ne firma la nomina e non prevede compensi, fatta eccezione per eventuali rimborsi spese.