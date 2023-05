Auser di Ziano: cinquanta letti e materiale medico per gli ospedali del Senegal

L’Auser di Ziano ha contribuito a raccogliere un carico di materiale per gli ospedali del Senegal. Nel paese africano arriveranno cinquanta letti, comodini, un ecografo, un microscopio operatorio, pompe a siringa, poltrone per effettuare prelievi e altro ancora. Tutto il materiale è stato imballato fino a riempire due camion. Il materiale è stato raccolto insieme agli ospedali di Modena e Reggio Emilia a favore dell’associazione Touba Ca Kanam. Quest’ultima provvederà a far arrivare a destinazione il materiale sanitario, preziosissimo in un paese dove non tutti hanno accesso alle cure.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà