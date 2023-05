Fadda (comitato Ivaccari): “Frazione trascurata, non ritiro la mia onorificenza”

Gli viene conferita l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ma non parteciperà alla consegna del diploma per protesta. Non contro la prefettura, che anzi ringrazia, ma contro le amministrazioni locali che si sono susseguite in questi anni e che, secondo lui, hanno sempre ignorato le richieste della frazione cittadina Ivaccari.

Cesare Fadda è già cavaliere della Repubblica e recentemente è stato insignito anche del nuovo riconoscimento, che gli dovrebbe essere consegnato il prossimo 2 giugno in una cerimonia pubblica: “Non è mai mancato l’ascolto da parte dell’organo di Governo, per questo si accetta il riconoscimento ed il ritiro avverrà comunque anche se in forma privata, successivamente alla cerimonia pubblica”, spiega.

Fadda ha però scritto al prefetto Daniela Lupo, declinando gentilmente ma fermamente l’invito: “Non presenzierò alla cerimonia di consegna del diploma – si legge nella lettera – la mia mancata partecipazione vuole essere una forma di civile protesta per il mancato interessamento nella risoluzione dei problemi da parte degli organi preposti, segnalati dal comitato autonomo Pro Ivaccari e Mucinasso di cui il sottoscritto si onora di essere stato il fondatore e di essere l’attuale segretario”.

In particolare sottolinea “i disservizi riguardanti le condizioni delle strade, la mancata realizzazione della pista ciclabile, il mancato ampliamento del cimitero nonostante i numerosi sopralluoghi, l’abbandono dell’edificio scolastico, la mancata realizzazione dei servizi indispensabili alla persona”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà