Via XX Settembre, sfondano la vetrina per rubare: bottino magro, danno ingente

Ennesimo furto con spaccata in centro storico.

Nei giorni scorsi erano stati presi d’assalto due negozi in piazza Duomo, nella notte tra martedì e mercoledì la sgradita sorpresa è toccata al “bubble tea” di via XX Settembre: ignoti, probabilmente con una mazza, hanno sfondato la vetrina proprio in prossimità della cassa. Hanno quindi infilato un braccio e prelevato i pochi euro che vi erano contenuti. Un furto minimo, dunque, mentre è decisamente più costoso il conto della spaccata della vetrata.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà