Doppia spaccata notturna nel weekend in piazza Duomo. Nel bottino il fondo cassa

Doppia spaccata notturna in piazza Duomo a Piacenza. Nella notte tra sabato e domenica è stato preso di mira un bar sotto i portici. I malviventi hanno sfondato la porta di ingresso e hanno portato via dall’interno il fondo cassa. Stessa scena la notte successiva quando a finire nel mirino dei ladri è stato il vicino negozio di cappelli. Anche in questo caso nel bottino sono finite alcune centinaia di euro. Indagano le forze dell’ordine. In mattinata, sempre in piazza Duomo, una donna ha subito il furto della bicicletta.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà