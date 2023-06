Giovane morto per un colpo di pistola a Ponte dell’Olio: indagato il fratello

C’è un indagato per la morte del ventenne albanese venerdì sera in via Rossi a Ponte dell’Olio. Si tratta del fratello minore di 18 anni, che al momento risulta indagato a piede libero con l’accusa di omicidio volontario. Durante la notte il giovane è stato interrogato dalla pm Daniela De Girolamo, assistito dal suo avvocato difensore Fabio Callegari (vicesindaco del paese). Dalle prime informazioni che trapelano il ragazzo avrebbe raccontato al magistrato che si sarebbe trattato di un tragico incidente e che il colpo sia partito dalla pistola accidentalmente che stava maneggiando il fratello. Mistero invece sulla presenza dell’arma da fuoco: nessuno in famiglia avrebbe denunciato l’arma.

