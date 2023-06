Pugni alla compagna davanti al figlio disabile: arresto e divieto di avvicinamento

Dovrà restare a debita distanza dalla compagna il 47enne romeno che è stato arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti in famiglia dalla polizia, in via Roma, dopo una lite con la convivente 39enne. Lo ha deciso il giudice nell’udienza del processo per direttissima, disponendo il divieto di avvicinarsi alla compagna. L’uomo è stato accusato di aver provocato la caduta della donna, al termine di un litigio per questioni di denaro, e di averla presa a pugni davanti al figlio minorenne e disabile. Ieri pomeriggio in tribunale l’uomo ha invece raccontato di essere stato aggredito dalla donna che poi è scivolata dalle scale fino a finire contro una vetrata, ferendosi. In aula, l’avvocato ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato a novembre.

