Lunedì scattano le multe nell’area pedonale del centro. Novità per il pass Ztl

E’ iniziato il conto alla rovescia. Da lunedì 12 giugno scattano le sanzioni per l’accesso, senza i necessari permessi, all’area pedonale del centro storico di Piacenza. Le telecamere sono state collocate in cinque punti:

Nel tratto pedonale di corso Vittorio Emanuele, nei due sensi di marcia;

In largo Battisti, all’altezza dell’intersezione con vicolo Perestrello;

In via Cavour, poco prima dell’incrocio con via XX Settembre;

In piazza Cavalli, lungo la direttrice via Mazzini – via XX Settembre.

Ecco la mappa dell’area pedonale inaccessibile: corso Vittorio Emanuele nel tratto tra l’accesso al garage Santa Teresa e largo Battisti, via Nova, via San Siro, via San Giovanni nel tratto tra via Vigoleno e corso Vittorio Emanuele, via Verdi, nel tratto tra via Santa Franca e corso Vittorio Emanuele, largo Battisti, piazza Mercanti, piazza Cavalli, piazzetta delle Grida, via Calzolai, via Cavour nel tratto tra largo Matteotti e piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via San Francesco e via San Giuliano.

I varchi di rilevazione automatica dei transiti veicolari saranno in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette, a differenza di quanto avviene per la Ztl che, tra le 19 e le 8 del mattino seguente, è a transito libero per tutti i veicoli. Ciò significa che il passaggio di mezzi non autorizzati ai cinque varchi in questione sarà vietato anche in orario serale e notturno.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO – Il 12 giugno scattano altre novità importanti per quanto riguarda l’accesso alla zona a traffico limitato. Tutte le tipologie di pass, infatti, saranno dematerializzate, facendo venire meno l’obbligo di esporre il tagliando sul parabrezza, con la sola eccezione di permessi quali “Mi muovo elettrico” o delle autorizzazioni relative alla piattaforma unica Cude per i contrassegni rilasciati alle persone con disabilità. Queste ultime due tipologie di pass sono le sole per le quali non sia possibile procedere online al pagamento, che può essere gestito completamente in via telematica per tutte le altre categorie. Possono inoltre circolare senza necessità di pass i veicoli in ingresso e in uscita da garage, autorimesse e aree di parcheggio all’interno della ZTl, seguendo il percorso più breve e limitatamente alla zona di pertinenza tra le areee A,B,C, o D: spetterà ai gestori dei posteggi privati comunicare all’Ufficio permessi Ztl le targhe e il periodo di validità, tramite l’apposita piattaforma software che sarà messa a disposizione del comune.

Per quanto riguarda i pass giornalieri, legati alla necessità occasionali di accesso alla Ztl, il rilascio avviene a seguito del pagamento di una tariffa che dà diritto anche alla sosta temporanea. Le tariffe saranno differenziate a seconda della portata del mezzo.

AREA PEDONALE – Tornando all’area pedonale: il permesso per accedere all’Apu non equivale al pass (pluriennaleo temporaneo) per la Ztl A. Chi è titolare di pass Ztl A e non rientra tra le categorie elencate nell’ordinanza 312/2023 non è automaticamente ammesso al transito in Apu ed è sanzionabile; deve pertanto fare richiesta di un apposito permesso.

Chi ha già un pass Ztl A ed ha diritto ad accedere all’Apu non deve fare nulla; il permesso viene automaticamente esteso per consentire l’accesso in Apu.

MULTE – L’importo delle sanzioni per l’ingresso non autorizzato in Apu è pari a:

83 euro con pagamento entro i 60 giorni successivi alla notifica (ridotto del 30%, per un valore di 58,10 euro, se pagato entro 5 giorni);

160 euro con pagamento oltre i 60 giorni successivi alla notifica.

A tali importi va aggiunta la somma di 15 euro per spese di spedizione della notifica a domicilio nonché, In caso di sosta non autorizzata in Apu, si aggiunge inoltre una ulteriore sanzione pari a 42 euro se pagata entro 60 giorni, ridotta a 29,40 euro con pagamento entro 5 giorni.

Chi transita in Apu senza alcun permesso Ztl, tra le 8 e le 19 incorre in una sanzione doppia: una per l’ingresso non consentito nella Ztl e una per aver violato il divieto di accesso all’Apu. Gli importi sopraccitati vanno quindi raddoppiati se la violazione avviene durante l’orario di vigenza della Ztl.

“Questi sono i principali cambiamenti introdotti – spiega l’assessore Matteo Bongiorni, sotttolineando “l’impegno crescente per tutelare il patrimonio urbano del centro storico dal traffico, andando al tempo stesso sempre più incontro alle esigenze di chi, per ragioni di lavoro o personali, ha necessità di accedere agevolmente alla Ztl anche in auto”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune .

CHI PUO’ ACCEDERE ALL’APU