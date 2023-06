Pianello si mobilita con 250 piantine per aiutare le popolazioni alluvionate

Domenica 11 giugno a Pianello si tiene “La piantina della solidarietà” . In paese verranno distribuite 250 piantine per aiutare la Romagna colpita dall’alluvione. Una trentina di associazioni faranno fronte comune insieme all’amministrazione comunale e alla parrocchia nel distribuire piccoli arbusti carpino, frassino e gelso. Il ricavato delle offerte verranno devolute per intero alla Caritas. Alla catena di solidarietà, hanno risposto anche l’Airc, associazione per la ricerca contro il cancro, e carabinieri forestali. Le piantine saranno in distribuzione dalle 9 in via Roma e sul sagrato della chiesa. Oltre ad acquistare la piantina della solidarietà sarà anche possibile fare offerte tramite l’Iban della Fondazione Caritas Diocesana specificando come causale “emergenza alluvione Emilia Romagna 2023, Comune di Pianello raccolta fondi del 10 giugno”. L’Iban è il seguente: IT61A0515612600CC0000032157.

