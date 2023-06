Protocollo tra Comune e pensionati: “Assistenza a domicilio e un centro diurno”

Centomila ore di assistenza domiciliare e la realizzazione di un centro diurno per le persone affette da demenza. Sono queste le novità più rilevanti decise di comune accordo dal nuovo protocollo siglato tra l’amministrazione comunale e le Confederazioni sindacali dei pensionati inerente alle politiche socio-sanitarie e di welfare, con particolare attenzione agli interventi di sostegno alle persone anziane e alle famiglie in condizioni di fragilità socio-economica. Documento che è stato siglato ieri mattina in Comune dall’assessore al welfare Nicoletta Corvi e dai rappresentanti dei tre sindacati: Luigino Baldini per Spi Cgil, Aldo Baldini per Fnp Cisl e Pasquale Negro per Uilp Uil.

Il protocollo prevede dunque alcuni obiettivi, su tutti garantire 100mila ore di assistenza domiciliare, a cui si affiancano gli interventi specifici di sostegno ai caregiver per continuare a promuovere la scelta della domiciliarità. I destinatari di questo servizio sono persone anziane autosufficienti o non autosufficienti, persone con disabilità e adulti in condizioni di disagio e marginalità sociale residenti nel Comune di Piacenza.

IL COMUNICATO DEL COMUNE SUL NUOVO PROTOCOLLO