Fiorenzuola, stanziati 27mila euro per assistere gli anziani a domicilio

Il consiglio comunale di Fiorenzuola ha approvato a maggioranza dell’aula, una delibera che mette nel bilancio del distretto di Levante e quindi nelle casse del comune, 27 mila euro destinati al potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare per gli anziani.

COSA PREVEDE LA DELIBERA SULL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI A FIORENZOLA

L’assessore al bilancio Marcello Minari spiega: “Attraverso questa delibera verrà approvata una convenzione tra il Comune di Piacenza, distretto di ponente e distretto di levante, necessaria a portare avanti il progetto distrettuale Pnrr Next Generation per la lotta alla povertà e autonomia degli anziani non autosufficienti. Il progetto- ha proseguito l’assessore- è stato approvato il 28 marzo 2022 e finanziato per un totale di 2milioni e mezzo circa, di cui 1 milione e mezzo circa, sono destinati ai comuni di Gropparello e Morfasso per interventi strutturali; per le spese di parte corrente invece (129 mila euro) saranno destinate al potenziamento della rete dei servizi domiciliari per tutti i distretti, la quota riservata al distretto di levante sarà 27 mila euro”.

Il gruppo di minoranza “Cambiamo Fiorenzuola”, ha risposto alla delibera con un voto di astensione. Il consigliere di minoranza Nando Mainardi: “Apprezziamo questo progetto che destina più risorse per gli anziani, tuttavia troviamo negativa la sproporzione tra le risorse destinate all’edilizia e quelle previste per i servizi; 27 mila euro per l’intero distretto di levante sono briciole”.

L’assessore Minari ha risposto: “Il Pnrr è pensato per fare investimenti mentre i servizi devono essere finanziati con risorse di altro tipo”.

