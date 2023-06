Lunghe code sulla Statale 45 e il traffico a Cassolo va in tilt

Giornata da “bollino rosso”, ieri, sulla Statale 45. Si sono infatti creati chilometri di coda all’altezza di Cassolo, causa intenso flusso turistico e cantiere in corso al ponte di Mezzano Scotti (con semaforo per il senso unico alternato). Molti si sono riversati nel centro abitato di Cassolo e hanno forzato il blocco della comunale di Pradella, dove sono in corso lavori di manutenzione. Il consigliere comunale e provinciale Federico Bonini, residente a Cassolo, chiede che venga attivato un senso di marcia sulla ex Statale 45 e un altro lungo l’attuale. Il cantiere durerà infatti un anno.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’