Protezione della Giovane, prima volontaria del servizio civile. “Pronta ad aiutare”

Domani sarà sui banchi di scuola per la prima prova dell’esame di maturità ma, da una settimana, Narjes Achour è impegnata nel servizio civile universale ed è la prima a svolgere l’attività alla Protezione della Giovane di Piacenza. La struttura accoglie donne vittime di violenza, quasi tutte in arrivo da paesi africani. Al momento sono ospitate dieci migranti con quattro bambini.

Narjes ha 20 anni, dalla Tunisia un anno e mezzo fa è arrivata insieme alla famiglia e sta terminando gli studi all’Istituto Casali e conosce quattro lingue: arabo, inglese, francese e italiano.

“Ho sentito parlare di maltrattamento sulle donne e ho voluto saperne di più, così mi sono informata tramite internet e ho conosciuto la Protezione della giovane – spiega Narjes Achour -. Sono venuta qui a fare il colloquio e ho deciso di partecipare al bando per il servizio civile universale”.

Nel momento in cui, con le nostre telecamere siamo entrati nell’accogliente salone della Protezione della giovane, la responsabile Giuseppina Schiavi e Narjues erano impegnate nell’attività di formazione online necessaria per poter svolgere il servizio di assistenza.

“Mi affascina l’idea di conoscere nuove culture e le storie delle persone. Penso che possano arricchire le nostre vite” prosegue la giovane volontaria.

“Sono molto contenta di poter contare sull’aiuto di una nuova risorsa che si occuperà dell’accoglienza, aiuterà le migranti con le pratiche burocratiche, oltre a dare una mano con l’apprendimento dell’italiano, la sua conoscenza delle lingue per noi è fondamentale. Penso che per lei possa rappresentare un’esperienza molto importante per il curriculum” commenta Giuseppina Schiavi.

Narjes è una persona calma, dolce e determinata nel portare a termine quest’esperienza che durerà un anno: “Sono pronta ad essere di aiuto a chi ne ha bisogno” conclude con decisione.

