Video trap sul sagrato di Nostra Signora di Lourdes, tensione tra ragazzi e abitanti

Parlano di birre consumate a non finire, di “bianca” (ovvero di cocaina) che più non si trova, per chiudere con la solita storia da amore di provincia dove, per una ragione o per l’altra, la colpa alla fine è sempre della ragazza.

L’ambientazione si svolge tutta davanti al sagrato della chiesa di Nostra Signora di Lourdes, stesso quartiere teatro di un analogo video diversi mesi fa ad opera, allora, del giovane trapper Bally.

Anche i nuovi musicisti sono giovani, anzi giovanissimi. System feat. Ayoflair (il nome del duo) con al seguito una compagnia di coetanei, imitano le movenze dei rapper americani, tra notti brave, alcol, fumo, droga, impennate in moto, dito medio rivolto verso l’obiettivo e degrado da vita di strada.

Questo è solo un video trap con protagonisti dei quindicenni, ma si inserisce, secondo i residenti della zona, in un contesto in continuo peggioramento: “Ormai in ostaggio di spacciatori e assuntori, assistiamo ogni giorno a scambi di droga anche tra gli interni, in larga parte da parte di giovanissimi che non abitano nel quartiere, a volte di adulti anche loro parenti”.

IL SERVIZIO COMPLETO DI PIER PAOLO TASSI SU LIBERTÀ