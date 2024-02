“Amo”: boom sui social e Spotify per il nuovo singolo trap di Delfo e Crees Baby

“Dopo un lungo periodo riflessivo avevo bisogno di tornare a qualcosa di più scanzonato e vedo che questo intercetta anche la voglia della gente. Diciamo che dopo il Covid il cane è scappato dal cancello!”. Parola di Delfo, rapper piacentino dal percorso ormai quasi ventennale. Tanti ne sono passati dagli esordi sui banchi di scuola con l’indimenticato duo ET3.

Al secolo Valerio Del Fine, classe 1987, macina numeri di peso su Spotify e i social network. A un anno dall’ultimo album “Sitcom”, Delfo vive una seconda gioventù. Certificano il momento i risultati del nuovo singolo “Amo”, in “featuring” col più giovane collega piacentino Crees Baby, promosso su Instagram e TikTok con un video movimentato da due danzanti teenager girato in “fai da te” al Lux, dove Delfo è ormai di casa.

L’album del 2023 raggruppa 11 brani. Tra questi, singoli che hanno trainato l’escalation di ascolti: “su Spotify siamo a 5 milioni di play complessivi” annota Delfo. I più gettonati: “Montagne” con il rapper Biondo, “Tardi la notte” con Branca, i toni estivi di “Copacabana”. Anello di congiunzione tra le canzoni di “Sitcom” e il nuovo singolo “Amo” è il brano “Chilometri” uscito la scorsa estate per l’etichetta milanese Orangle. La musica rispecchia un mutamento nello stile di vita e nel modo di prenderla.

“Dopo tanti anni non vado più in fabbrica, ho cambiato lavoro. E ogni weekend impugno il microfono come vocalist residente al Lux e al Luxury. Dunque, con coerenza, anche nella musica ho lasciato la mia vena “conscious” più ombrosa in favore di colori e parole spensierate, più in linea con il mio stile di vita attuale”. Un sentire più frivolo, con toni ballabili da serata, da tormentone. “Nessun piano a tavolino”.

“Amo”, duettato con Crees Baby, è anche un incontro tra mezze generazioni: “Ci separano 10 anni, sempre stati in buoni rapporti. Lui è molto fresco, nativo trap; io vengo dal rap, dalla vecchia scuola. E’ stato naturale unirci per cercare di far incontrare i nostri pubblici”. Il pezzo, registrato dal fedele PrezBeat al Tabaki Studio, è prodotto dal giovanissimo Thatssaiko, suona molto radiofonico e vola già verso i 100mila ascolti.