I vicini sentono le grida di aiuto e chiamano il 112: marito violento arrestato

Picchia la compagna e finisce alle Novate. E’ accaduto sabato sera a Lugagnano. Protagonista dell’episodio un trentenne albanese che pare abbia fatto ritorno a casa ubriaco. L’uomo avrebbe così avviato una vivace discussione con la moglie, che si sarebbe ben presto tramutata in lite. Il trentenne ad un certo punto avrebbe schiaffeggiato la donna, la quale comprensibilmente spaventata ha invocato aiuto. Le grida della poveretta sono state udite da alcuni vicini di casa che hanno telefonato al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Lugagnano con una pattuglia. La donna, che appariva molto scossa, ha rifiutato di essere ricoverata all’ospedale; tuttavia, in considerazione del fatto che l’uomo era ubriaco e che l’episodio era avvenuto con in casa un minore, la magistratura su segnalazione dei carabinieri ha avviato al procedura “codice rosso” per i maltrattamenti in famiglia e per il cittadino straniero sono così scattate le manette. L’uomo è stato condotto nella caserma dei carabinieri di Lugagnano, formalmente accusato di maltrattamenti in famiglia, gli è stato notificato l’ordine di arresto chiesto dal pm di turno Matteo Centini e concesso dal giudice. Concluse tutte le formalità il trentenne è stato condotto con una pattuglia nella casa circondariale delle Novate e rinchiuso in una cella dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

