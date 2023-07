Cadavere nel Po alla foce del Trebbia, intervento dei vigili del fuoco per il recupero

Intervento dei vigili del fuoco di Piacenza, nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio, per il recupero di una salma nel Po, nella zona appena a valle della foce del Trebbia, in prossimità dello scalo del Genio Pontieri di Piacenza. Dalle prime informazioni il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione, rendendo difficile la identificazione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà