Nuova, piccola piena del Po nella notte e superati i 4 metri, ora fiume in calo

E passata nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo una nuova, piccola, piena del Po a Piacenza. L’ondata del grande fiume ha oltrepassato i 4 metri verso le 2, per poi iniziare a scendere.

La nota di Aipo – La situazione è costantemente monitorata dall’Aipo, l’Agenzia per il Po, che in un comunicato rende noto che “sono in atto precipitazioni lungo il crinale alpino e appenninico dell’alto Po caratterizzate da significativi apporti nevosi con possibile intensificazione nel pomeriggio di oggi, domenica 3 marzo. Nelle prossime 24 ore si prevede un innalzamento dei livelli nelle sezioni del fiume Po a monte di Isola S. Antonio (AL) con valori superiori alla soglia ordinaria con l’interessamento nelle ore successive anche delle sezioni di Ponte Becca e Spessa”.

Innalzamento che dovrebbe quindi arrivare nelle ore successive anche a Piacenza.

Allerta meteo – Nonostante il progressivo allontanamento del sistema perturbato verso est, che porterà residue deboli precipitazioni in esaurimento su tutta la regione entro la tarda serata, la Protezione civile ha comunque emesso una allerta meteo arancione per la giornata di lunedì 4 marzo per criticità idraulica nella pianura centro-occidentale. L’attenzione è riferita alle condizioni di lento esaurimento delle piene dei fiumi e ai possibili nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei tratti montani dei bacini centro-occidentali. A seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali.