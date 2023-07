Scontro tra ambulanza e camion: feriti i volontari e il paziente a bordo del mezzo

Stavano trasportando un ferito all’ospedale di Piacenza quando – per cause ancora da chiarire – si sono scontrati con un camion lungo via Delle Valli, nei pressi di piazzale Torino. Un incidente a pochi metri dal pronto soccorso che ha coinvolto l’equipaggio dell’ambulanza della Pubblica assistenza San Giorgio, il ferito trasportato sulla barella e il conducente dell’autocarro.

I volontari della Pubblica stavano trasportando un ciclista che cadendo dalla bici nei pressi della sua abitazione aveva riportato diverse contusioni. A seguito dell’incidente è rimasto ulteriormente ferito, ma non è in gravi condizioni. Oltre al paziente anche i volontari hanno subito varie escoriazioni e traumi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, due ambulanze della Croce rossa e il personale del 118. A ricostruire la dinamica dell’incidente ci penseranno gli agenti della Polizia locale.