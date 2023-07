Carta “Dedicata a te”, ne hanno diritto 1.127 piacentini. Inviate le lettere

Sono in corso di spedizione, all’indirizzo di residenza degli aventi diritto, le lettere raccomandate con la comunicazione che consente di ritirare in Posta la carta d’acquisto solidale nominativa prepagata 2023 denominata “Carta Inps dedicata a te”.

I beneficiari di questa nuova misura nazionale di sostegno al reddito sono stati individuati, sulla base dei requisiti definiti dal decreto ministeriale dello scorso 18 aprile, direttamente dall’Inps, ovvero: far parte di un nucleo familiare composto da almeno tre persone; aver fatto una certificazione Isee con indicatore inferiore ai 15mila euro; non usufruire di altri contributi governativi. Le tessere erogate dal Ministero dell’Agricoltura per i residenti nel Comune di Piacenza sono 1.127, con la possibilità per questi nuclei di beneficiare di una somma pari a 382,5 euro per acquistare beni alimentari di prima necessità. I cittadini che ritengono di avere i requisiti per accedere al beneficio sono quindi invitati a monitorare con particolare attenzione l’arrivo a casa della raccomandata, magari mettendo in maggiore evidenza il proprio nome sul campanello o al citofono di casa.

“Ai Comuni spetta solo l’attività di supporto e la facilitazione delle comunicazioni alle famiglie beneficiarie – sottolinea l’assessore al Welfare, Nicoletta Corvi – e, dal 31 luglio, dopo le spedizioni di questi giorni, l’InformaSociale e l’InformaFamiglie&Bambini potranno fornire informazioni a chi vorrà sapere se è nell’elenco. Chiaramente, per ragioni di privacy, non potranno essere fornite indicazioni telefoniche, ma ogni riscontro verrà dato a chi si presenterà personalmente agli sportelli o invierà una mail a [email protected] oppure a informa[email protected] allegando un documento di identità.”

La carta “Dedicata a te” può essere ritirata personalmente presso qualsiasi ufficio postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 luglio, dal 5 al 31 agosto, ecc.), presentando la lettera ricevuta che riporta il codice di riferimento della tessera, unitamente a un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale/tessera sanitaria. La carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, e sarà necessario attivarla effettuando almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzarla.