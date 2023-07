Ospedale di Castel San Giovanni, affidati i lavori per completare il blocco C

A settembre l’Azienda Usl di Piacenza consegnerà il cantiere alla ditta vincitrice dell’appalto con lo scopo di completare il blocco C dell’Ospedale di Castel San Giovanni. I tempi previsti per terminare l’opera sono di sei mesi.

L’intervento permetterà di riorganizzare l’area chirurgica, con la concentrazione degli spazi di degenza breve e ordinaria in un’unica sede, e sarà propedeutico alla realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità (Osco), per il quale l’Azienda ha ricevuto finanziamenti nell’ambito del Pnrr.

“Sono lavori importanti e molto attesi – evidenzia il direttore generale Ausl Paola Bardasi – che ci permetteranno di valorizzare e facilitare, in primis, il lavoro delle equipe multidisciplinari già attive all’ospedale di Castel San Giovanni. La contiguità degli spazi creerà condizioni più favorevoli per la realizzazione di percorsi clinico-assistenziali sempre più efficienti e condivisi tra i professionisti sanitari”.

“Nel presidio unico della Val Tidone questa modalità di lavoro multidisciplinare è già consolidata” aggiunge Valeria Trabacchi, direttore del Governo dell’accesso in emergenza e responsabile dello stabilimento ospedaliero di Castel San Giovanni. “Il team multidisciplinare uro-ginecologo e proctologo, primo nel suo genere nelle province di Parma e Piacenza e tra i pochissimi Italia, mette in rete le competenze professionali degli specialisti che vi partecipano. Altra attività di chirurgia multispecialistica già in essere è quella di Ginecologia e Senologia”.

Per i lavori, è stato calcolato un quadro economico di 500mila euro. Responsabile del procedimento sarà l’ingegner Valerio Tagliaferri, direttore dell’unità operativa Lavori su strutture esistenti e impianti.