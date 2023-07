Povertà educativa in crescita a livello nazionale: è quanto emerge dai dati elaborati dal Sole 24 Ore sui titoli di studio della popolazione residente oltre i 9 anni, età minima di riferimento per l’alfabetizzazione. Le dieci province con la più elevata incidenza di residenti con basso livello di istruzione si trovano tutte nel Mezzogiorno.

Piacenza si attesta all’ottantaseiesimo posto con una percentuale del 45,7%, valore che rappresenta l’incidenza dei residenti con basso livello di istruzione sulla popolazione. I dati prendono in considerazione solo i titoli di studio conseguiti riflettendo quindi l’abbandono scolastico, ma non riuscendo a misurare l’incidenza data dal contesto. Non vengono infatti elaborati nello studio fattori come la capacità reddituale delle famiglie, la disoccupazione e la dotazione scolastica.