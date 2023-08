Fiume Po in stato di “magra” solo a Piacenza. Nel weekend temperature più basse

Solo Piacenza registra lo stato di “magra” lungo l’asta fluviale del Po. Lo comunica l’Autorità distrettuale del grande fiume: “Temperature in linea ai valori tipici del periodo, rovesci e temporali sparsi, più probabili al nord del Po, hanno caratterizzato e caratterizzeranno le giornate di fine luglio e inizio agosto. Per il prossimo weekend invece è atteso un ingresso di aria più fresca da nord con generale calo termico e diffuso incremento dell’instabilità atmosferica, soprattutto sulle aree a nord del fiume Po. Le sezioni principali del fiume negli ultimi giorni non hanno registrato variazioni significative dei valori di portata, salvo temporanei incrementi, che permangono prossimi a quelli tipici del periodo: la sezione di Piacenza riscontra valori prossimi a quelli di magra” a differenza della situazione nella norma che risulta nelle altre aree.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà