In Comune siglato il nuovo contratto di lavoro: “Firma in anticipo di cinque mesi”

Con oltre cinque mesi di anticipo rispetto agli anni passati, è stato siglato nei giorni scorsi il Contratto integrativo collettivo per i dipendenti del Comune di Piacenza. Lo fa sapere Palazzo Mercanti: “Un risultato, questo dell’anticipazione dei tempi, che è frutto di un serrato e costruttivo confronto tra l’amministrazione, le organizzazioni sindacali e le Rsu dei dipendenti dell’ente”.

“Firma a luglio invece che a dicembre, dunque, come accadeva in passato – puntualizza il Comune in una nota ufficiale – per creare basi solide sulle quali proseguire la collaborazione e il confronto in un periodo di grande cambiamento per il Comune di Piacenza: il primo luglio, infatti, è diventato “operativo” il piano riorganizzativo dell’ente voluto e studiato dal direttore e segretario generale Luca Canessa in accordo con il sindaco Katia Tarasconi e tutta la giunta. Una riorganizzazione che segna un importante cambio di paradigma nell’ottica di migliorare la performance complessiva dell’ente, ridisegnando e snellendo le procedure allo scopo di rendere più efficienti i servizi ai cittadini e valorizzando, al contempo, le professionalità e le capacità presenti all’interno del Comune stesso”.

Una novità che entrerà a pieno regime nel medio-lungo periodo e che, proprio per questa ragione, necessitava che venissero velocizzati i tempi in tema di Contratto integrativo. Un’esigenza sulla quale Amministrazione comunale, organizzazioni sindacali e Rsu si sono trovati in totale accordo, nel rispetto delle parti, e hanno quindi lavorato con impegno, dedizione e spirito costruttivo per arrivare alla firma dell’accordo avvenuta nei giorni scorsi.

Un accordo decentrato che introduce per i lavoratori del Comune di Piacenza le novità previste dal Contratto collettivo nazionale dello scorso novembre declinandole a livello locale: progressioni di carriera dei dipendenti, l’utilizzo del Fondo destinato al personale non dirigente, i criteri di definizione delle posizioni di elevata qualificazione, budget per le indennità e i premi correlati alle performance, definizione dei nuovi criteri di valutazione del percorso lavorativo del dipendente propedeutica all’avanzamento di livello (progressione verticale), regolamenti per gli incentivi delle funzioni tecniche e di gestione delle entrate e il regolamento che riguarda il lavoro agile e da remoto.