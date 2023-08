Musica e spensieratezza con la “Notte bianca”: in mille nella piazza di Bettola

E’ stata una serata spensierata, quella della decima edizione della “Notte Bianca” proposta martedì nella grande piazza Colombo di Bettola. Una festa, in total white, che è tornata dopo la pausa forzata a causa del Covid e che ha registrato probabilmente il record di presenze: 1.000 persone hanno cenato in piazza, con le specialità dei ristoranti del paese e centinaia, sempre rigorosamente in abiti bianchi, si sono unite per un drink, per ballare, per partecipare comunque alla serata.

Il tema della serata era facilmente intuibile: “Paris a Bettola”, riportava lo striscione apposto sulla scalinata dei palazzi municipali e tante bandierine italiane e francesi sventolavano in piazza Colombo, al centro della quale svettava una tour Eiffel di 20 metri. All’altro ingresso della piazza, si era accolti da un arco di trionfo, sempre in ferro. Una serata per richiamare il 40esimo anniversario del gemellaggio dei comuni di Bettola, Farini e Ferriere con Nogent Sur Marne, cittadina alle porte di Parigi dove tanti valnuresi sono emigrati.

Balli e animazione, ma anche sfilate di moda e la passerella dei bambini della Polisportiva BF con i loro allenatori che, lanciando al cielo tanti palloncini bianchi, hanno ricordato Pierfranco “Tato” Pancera, storico componente della BF, scomparso recentemente. L’organizzazione quest’anno è stata della Pro Loco Bettola Motorsport insieme a Milena Ferrari, tanti volontari bettolesi e valnuresi, agli amministratori comunali.