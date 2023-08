Alta Val Tidone: 420mila euro a disposizione per sistemare le strade “colabrodo”

Ci sono a disposizione 420mila euro per mettere mano alle strade colabrodo di Alta Val Tidone. Grazie alla consistente cifra messa a bilancio di recente si riesce ad esempio a sistemare una strada, quella di Gradenzo, lungo la quale a memoria non si ricorda siano stati fatti interventi significativi, almeno negli ultimi anni. Un’altra consistente fetta di risorse (200 mila euro) servirà a rimettere mano alla strada di Cesura, di cui da anni gli automobilisti lamentano le condizioni a dir poco precarie. A NIbbiano verranno spesi 60mila euro per rifare la parta alta di via Roma, dalla provinciale fino al palazzo comunale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ