C’è il numero verde per l’area pedonale, ma zero risposte al telefono: “Consultare il sito”

“Risponde il servizio Ztl della polizia locale di Piacenza. Per ogni informazione, vi invitiamo a consultare il sito istituzionale www.comune.piacenza.it”. Messaggio automatico a ripetizione, senza alcuna possibilità di parlare con un operatore umano, in carne e ossa: il call center attivato per fornire maggiori chiarimenti sull’area pedonale urbana – la zona vietata H24 ai veicoli in piazza Cavalli e dintorni – lascia più di un dubbio tra diversi cittadini.

Dopo il primo bilancio pubblicato su Liberta.it nei giorni scorsi riguardo le violazioni riscontrate dalle nuove telecamere in centro storico (circa 500 trasgressioni dal 12 al 30 giugno, di cui un centinaio in fase di ulteriore verifica), alcuni piacentini hanno contattato la nostra redazione per segnalare «l’inefficienza della linea telefonica aperta dal Comune, in teoria per dare più informazioni e delucidazioni agli utenti» in seguito a questa nuova restrizione dell’area pedonale – imbastita dall’ex amministrazione Barbieri e perfezionata dalla giunta Tarasconi – che prevede l’emissione di sanzioni con un impianto di controllo delle targhe. E in effetti il tentativo di contattare il numero verde 800.252055, indicato dai cartelli posizionati sul perimetro di piazza Cavalli, si rivela inutile: la voce automatica invita semplicemente a consultare il sito web del Comune. Parlare con un operatore per schiarirsi le idee sull’area pedonale, in particolare per eventuali autorizzazioni di accesso, è impossibile. Quantomeno attraverso la linea suggerita dalla segnaletica.

Dagli uffici della polizia locale di Piacenza viene confermato che “inizialmente il call center permetteva agli utenti di lasciare un messaggio vocale con il numero di targa e la richiesta specifica, ma il servizio non era facilmente gestibile a causa della necessità di trascrivere tutte le registrazioni e ricontattare spesso i cittadini per maggiori chiarimenti rispetto ai dati comunicati. Perciò si è deciso di indirizzare al sito web istituzionale, che fornisce tutte le informazioni necessarie. Per altri dubbi, è possibile chiamare gli sportelli del gestore Gps che dispone di tre linee telefoniche al numero 0523.1798367 oppure via email a [email protected]”.

