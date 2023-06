Area pedonale urbana, da oggi scattano le multe. La mappa delle telecamere

Da oggi scattano le multe nelle aree pedonali in centro storico. Dopo una fase di sperimentazione, il Comune di Piacenza avvia il controllo con sanzioni ai varchi delle zone urbane vietate totalmente al transito delle auto.

Le telecamere sono collocate in cinque punti: nel tratto pedonale di corso Vittorio Emanuele nei due sensi di marcia, in largo Battisti all’altezza dell’intersezione con vicolo Perestrello, in via Cavour poco prima dell’incrocio con via XX Settembre, in piazza Cavalli lungo la direttrice di via Mazzini e via XX Settembre. Ecco la mappa dell’area pedonale inaccessibile sette giorni su sette, 24 ore su 24: corso Vittorio Emanuele nel tratto tra l’accesso al garage Santa Teresa e largo Battisti, via Nova, via San Siro, via San Giovanni nel tratto tra via Vigoleno e corso Vittorio Emanuele, via Verdi, nel tratto tra via Santa Franca e corso Vittorio Emanuele, largo Battisti, piazza Mercanti, piazza Cavalli, piazzetta delle Grida, via Calzolai, via Cavour nel tratto tra largo Matteotti e piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via San Francesco e via San Giuliano.

L’importo delle sanzioni è di 83 euro con pagamento entro i 60 giorni successivi alla notifica (ridotto del 30%, per un valore di 58,10 euro, se pagato entro cinque giorni), o di 160 euro con pagamento oltre i due mesi. Chi transita nelle zone pedonali senza il permesso Ztl vede raddoppiata la cifra della singola multa tra le 8 e le 19.