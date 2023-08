Da Piacenza a Voghera lungo il Po, sta per nascere il cammino di San Rocco

Non solo Francigena e cammino di San Colombano: lungo il Po sta per nascere il Cammino di San Rocco, per collegare Piacenza a Voghera seguendo le ultime vicende terrene del pellegrino trecentesco, curatore di appestati.

Un percorso lungo il fiume Po già tracciato sulla carta per quanto riguarda la prima parte (da Piacenza a Portalbera) che sarà presentato venerdì sera a Sarmato – luogo centrale nella vicenda di Rocco – in una serata culturale, organizzata dall’Associazione San Rocco alle ore 21 allo spazio Verde Luna. In veste di relatori, assieme alla sindaca di Sarmato Claudia Ferrari, ci saranno gli storici Ettore Cantù e Giacomo Nicelli, con l’archeologa sarmatese Gloria Bolzoni, direttrice del Museo Archeologico di Pianello.

Il tentativo dell’associazione è quello di ripercorrere il più possibile fedelmente il tragitto compiuto dal santo patrono di Sarmato dal momento in cui contrasse la peste fino alla sua morte, dopo essere stato imprigionato a Voghera.