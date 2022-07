Nasce il “Cammino di San Rocco”: comprende Sarmato e Castel San Giovanni

Si chiama “Cammino di San Rocco” l’ultimo nato tra i cammini di fede e di storia di cui Piacenza è crocevia. Il nuovo tracciato rappresenta una sorta di variante rispetto al classico tracciato della Francigena che ignora del tutto i luoghi in cui il santo si fermò a Sarmato. Partendo da Piacenza il Cammino percorre infatti un tratto di Francigena per poi staccarsi, a Calendasco, e ricomprendere i luoghi tra Sarmato e Castel San Giovanni dove il Santo si pensa sia passato nel suo lungo peregrinare verso Voghera. Il Cammino è stato ideato dall’associazione San Rocco di Sarmato con il supporto di studiosi, come il presidente Ente Farnese Eugenio Gentile, e lo storico Ettore Cantù. Il nuovo Cammino “è un’idea progettuale partita anni fa” come dice il sindaco Claudia Ferrari. Giampietro Comolli, presidente del Comitato scientifico culturale tratta Piacenza via Francigena vie Romee ha già assicurato l’intenzione di voler ricomprendere il Cammino di San Rocco nella cartina della vie Romee.

