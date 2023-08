Avis di Alta Val Tidone, nel 2022 197 donazioni. Premiati i donatori più meritevoli

La sezione Avis di Alta Val Tidone ha premiato i suoi donatori più meritevoli. Quelli grazie a cui lo scorso anno è stato possibile totalizzare 197 donazioni, di cui 22 di plasma. Durante la festa tenutasi a Pecorara la presidente, Michela Picchini, ha premiato uno ad uno i donatori meritevoli e ha passato in rassegna le innumerevoli attività messe in campo lo scorso anno. “Grazie al contributo di Avis provinciale e banca di Piacenza, abbiamo donato un percorso vita che è stato allestito nello spazio adiacente la scuola Ada Negri di Nibbiano” ha ricordato PIcchioni. Tra le tante attività i 122 donatori della sezione di Alta Val Tidone hanno comprato quattro bauli e altro materiale per la scuola materna di Nibbiano e donato 40 magliette ai ragazzi di Alta Val Tidone Footbal Summer Camp di Nibbiano.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà