Sequestro a Piacenza di 300 paia di scarpe rubate: fiamme gialle fermano il trasporto

Sequestrate circa 300 paia di scarpe di una nota marca americana. L’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza di Piacenza, insieme ai colleghi del comando provinciale di Padova. L’attività è stata innescata da quest’ultimi, che hanno segnalato alle fiamme gialle del nostro territorio la possibile presenza di un mezzo a bordo del quale si sarebbe potuta trovare merce rubata, oggetto di precedente furto.

I finanzieri piacentini, pertanto, hanno proceduto all’individuazione e al fermo del veicolo e alla verifica del materiale trasportato. Nel corso del controllo, come fanno sapere le fiamme gialle, “sono state rinvenute numerose scatole, contenenti 50 paia di scarpe, destinate alla vendita, di una lussuosa marca americana senza il supporto di idonea documentazione che avvalorasse la genuinità e la regolarità del trasporto in corso”. Identificati e segnalati per il reato di ricettazione i due soggetti a bordo del mezzo. Con i successivi approfondimenti, sono stati poi sequestrati denaro contante e ulteriori 250 paia di scarpe stoccate in un piccolo magazzino nella provincia di Milano.