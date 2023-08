Blitz dei ladri alla marcia di Casali, auto dei podisti danneggiate e denaro rubato

Brutta sorpresa per i podisti al ritorno dalla marcia di Casali di Morfasso. La 43esima edizione organizzata dalla Pro loco è stata segnata dal blitz di uno o più malintenzionati che hanno spaccato finestrini e rubato il denaro trovato all’interno delle auto parcheggiate.

I ladri hanno agito sfruttando l’assenza dei proprietari impegnati nell’evento ferragostano che, anche nel percorso più breve, di soli cinque chilometri, li avrebbe tenuti lontani per almeno un’ora. Per poter entrare negli abitacoli in un caso è stato rotto un deflettore, in un altro è stata forzata la serratura. Appena i proprietari si sono accorti del furto subito, hanno avvisato i carabinieri che sono arrivati sul posto per raccogliere le denunce e avviare le indagini.