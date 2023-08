“Camminare è pace”: l’arrivo in piazza Duomo del poliziotto pellegrino

Giulio Maltempi con il questore Ivo Morelli Trenta chilometri al giorno, 80 tappe da Canterbury a Roma, per portare un messaggio di pace. Giulio Maltempi, poliziotto in pensione, originario di Fano, dopo 50 giorni di cammino, alle 15.30 di ieri ha fatto tappa a Piacenza. In piazza Duomo in una giornata torrida, il poliziotto pellegrino è stato accolto dai rappresentanti delle istituzioni. L’arrivo a Roma è previsto a metà settembre.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI