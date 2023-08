Prosegue “Rock around the book” in Alta Val Tidone: libri e dj set nella piazza di Cicogni

Giovedì 17 giugno prosegue a Cicogni, in Alta Val Tidone, la rassegna itinerante “Rock around the book”. Alle 21.30 in piazza sant’Antonino il giornalista e critico musicale Oliviero Marchesi e l’autore Fabio De Luca presenteranno il libro “Oh, Oh, Oh I Righeira, la Playa e l’Estate 1983”. Non un libro di musica. O meglio, non solo. Un’indagine sul campo per capire meglio il contesto in cui nel 1983 una canzone sia riuscita a raccontare un momento di cambiamento e di passaggio dopo l’epoca del punk e dopo gli anni di piombo, De Luca pone l’accento sulla complessità di un periodo e del suo mainstream che riusciva a raccontare in diretta molte più cose di quanto si potesse aspettare a un livello superficiale. A seguire dj set anni 80-90. L’ingresso è libero.

