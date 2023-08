Festa alla casa di riposo: Franca e Luigi festeggiano 65 anni di matrimonio

Luigi e Franca si conoscono da una vita 67 anni e la stanno trascorrendo insieme. Lui ha 92 anni, lei un anno in meno. La coppia ha vissuto a Pontenure (lei nativa di San Giorgio e lui di Piacenza).

Il 16 agosto hanno rinnovato il loro amore, nella casa di riposo “Ceresa” di San Giorgio dove Franca vive da due anni. Luigi Pastorelli è conosciuto nella nostra provincia per essere una delle voci dialettali piacentine più talentuose, attore di compagnie teatrali e poeta ancora in attività.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’