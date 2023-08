A Gragnano undici codici rossi in due anni: “Sempre più donne denunciano”

Undici casi di “codice rosso” a Gragnano negli ultimi due anni. E’ l’allarmante bilancio comunicato dal sindaco Patrizia Calza, insieme all’assistente sociale Luisa Zioni, in merito alla procedura accelerata per tutelare le donne sole o con minori vittime di violenza. “Grazie alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati – fa sapere la prima cittadina – il nostro Comune potrà beneficiare di una somma di 7.800 euro pari alla metà di quanto servirà per far fronte all’ultimo intervento a favore di una donna minacciata di violenza”.

Secondo il sindaco Calza, “sempre più donne trovano il coraggio di denunciare gli abusi così come i cittadini che ne sono stati testimoni o ne hanno avuto notizia. Purtroppo, però, i costi degli allontanamenti o degli affidamenti soprattutto in struttura sono a carico esclusivamente dei Comuni poiché lo Stato non interviene”. A Gragnano 165 sono i minori a carico del servizio, di cui 30 derivanti da decreti del tribunale. “La quota annua versata ad Asp – prosegue Calza – per la tutela di minori e disabilità è pari a 197mila euro. Quest’anno abbiamo avuto un costo aggiuntivo di 48mila euro a fronte di collocamenti di donne in codice rosso, è uno sforzo immane”.