Ex polveriera Cantone: l’erba alta cancella i sentieri. “E’ in stato di abbandono”

Doveva essere inaugurata alcuni mesi fa, in primavera. Invece, l’ex polveriera di Cantone – polmone verde tra Val Luretta e Val Tidone, diviso tra Agazzano, Piozzano e Pianello – oggi resta un potenziale parco in abbandono, dove il mancato taglio del nastro si traduce in una mancanza di manutenzione e dove i sentieri (dopo lavori di tracciatura che sono costati 100mila euro di denaro pubblico) oggi sono già stati cancellati dalla vegetazione. Così, il bosco per le famiglie è ritornato ad essere un bosco in gran parte (di nuovo) inaccessibile. La segnalazione del degrado arriva da alcuni frequentatori dell’area che anche nei giorni scorsi hanno cercato di inoltrarsi nella “giungla”, sulle tracce del percorso ad anello che era stato concluso nel 2022 ma mai inaugurato e ufficialmente aperto al pubblico.

