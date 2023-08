Botte in via XX Settembre in pieno giorno: “Episodio inquietante” – VIDEO

Botte in pieno giorno in via XX Settembre a Piacenza: l’ennesimo episodio di insicurezza che allarma i residenti e gli esercenti della zona. L’escalation di tensione si è registrata ieri pomeriggio, tra le 15 e le 16, all’incrocio con via San Giuliano.

Il video dello scontro tra i due uomini stranieri, uno dell’Est Europa e l’altro di origini africane, è presto circolato sulle chat dei cittadini. A girare le inquietanti immagini è stata una piacentina affacciata alla finestra: “Ho sentito le urla fortissime dal mio salotto, la rissa si è svolta proprio davanti alla mia abitazione. Lo scontro è iniziato in un bar vicino, dove i due uomini si sono afferrati al collo. La causa potrebbe essere una parola di troppo che ha innescato le botte” aggiunge la testimone. Pare che una delle persone coinvolte fosse un operaio di un vicino cantiere.

L’episodio è stato immediatamente segnalato sul gruppo del controllo di vicinato. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati i carabinieri: i militari però non sono riusciti a intercettare i responsabili, che erano già scappati.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: