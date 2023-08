Crolla la produzione di miele: “Parabola discendente da 10 anni, serve cambio di rotta”

“Veniamo da un decennio caratterizzato da una parabola discendente per quanto riguarda le produzione di miele”. E’ questa la premessa di Salvatore Ziliani, presidente nazionale dell’associazione allevatori di api regina e membro del direttivo societario di Apap, associazione provinciale apicoltori piacentini, prima di commentare il bilancio stagionale sulla quantità e la qualità del miele prodotto e venduto.

“L’anno scorso è stata una stagione migliore rispetto a questa, ma comunque mediocre se confrontata con le medie del decennio precedente – spiega Ziliani -. Quest’anno, purtroppo, in molte zone della provincia la produzione di miele di acacia è stata molto bassa a causa in particolare del maltempo: un danno incredibile soprattutto per i professionisti perché la quotazione dell’acacia vale più del doppio rispetto agli altri mieli sul mercato”.

I due grandi nemici degli apicoltori sono il cambiamento climatico e l’impoverimento dei pascoli che negli ultimi dieci anni stanno provocando un continuo ridimensionamento delle produzioni di miele. È una lotta impari quella che stanno affrontando gli oltre 280 soci dell’associazione provinciale apicoltori piacentini. Con loro un’intera categoria sempre più in difficoltà. “Il bilancio delle aziende professioniste è preoccupante – evidenzia Ziliani -, dobbiamo riuscire a invertire questo trend negativo”.

Come risolvere? “Serve un aiuto diretto e strutturale come avviene per gli allevatori, gli agricoltori e tutti i soggetti che operano nel settore primario – risponde Ziliani -, inoltre sarà importante valorizzare le nostre produzioni legandole al territorio in cui vengono realizzate e alle api italiane”.

Nel frattempo, si continua a investire nella formazione: “Teniamo molto a far crescere la preparazione e la professionalità dei nostri soci con corsi appositamente organizzati per gli apicoltori amatoriali e altri per i professionisti” afferma Ernesto Torretta, presidente dell’associazione provinciale apicoltori piacentini. Apap in totale rappresenta oltre ottomila alveari su tutto il territorio provinciale e quest’anno è riuscita a ottenere contributi regionali per consentire il trattamento antivarroa, pericoloso parassita che colpisce le api. “Obiettivo raggiunto a tutela dei nostri alveari e di tutto l’ambiente” chiosa Torretta.