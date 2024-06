Piacenza, riforestazioni e nuovi alberi contro le isole di calore: spesa di 384mila euro

Nuovi alberi contro le “isole di calore”. È questo il senso di un doppio intervento, portato avanti dal Comune di Piacenza, in via Portapuglia al Giardino di Vita e nel parcheggio fra via Pirandello e via Einaudi: in pratica l’idea è stata quella di piantare nuove alberature e arbusti in due aree della prima periferia.

Adattamento al cambiamento climatico

Gli interventi rientrano nel “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica che prevede anche altre riforestazioni sulla Caorsana e a Montale da farsi in autunno: complessivamente la spesa sarà di 384 mila euro.

Per quanto riguarda l’intervento sul Giardino di Vita, creato in occasione del ricordo delle vittime della pandemia, attualmente il Comune è impegnato nella messa a dimora di 30 alberature e di 400 arbusti, oltre che nel rifacimento del vialetto interno ormai degradato.

Nel parcheggio di via Einaudi invece la riqualificazione prevede la sostituzione di 24 posti auto su 166 totali con l’allargamento di aiuole esistenti, la realizzazione di nuove aiuole e la conseguente messa a dimora di nuove alberature.

